Mirabelli: «Milan? Si parla di rinnovi ma si agisce troppo tardi»

Massimiliano Mirabelli torna a parlare di Milan e come al solito non risparmia qualche punzecchiatura. Questa volta il tema sono i rinnovi. Ecco le dichiarazioni dell’ex ds rossonero ai microfoni di Tuttomercatoweb.

«Calhanoglu? Un calciatore fantastico. Tra i protagonisti del Milan. Peccato averlo perso addirittura a zero. Su Kessiè tutti si augurano che non finisca come è finita con Donnarumma e Calhanoglu. Kessie si è messo il Milan sulle spalle trascinandolo e facendo cose veramente importanti. Spero che possano trovare presto l’intesa. Si parla di rinnovi ma si agisce troppo tardi»