Mirabelli: «Felicissimo per il primo posto del Milan, già nel mio anno…»

Mirabelli parla del proprio passato da direttore sportivo del Milan e del primo posto raggiunto quest’anno dai rossoneri

Intervistato da Lady Radio, Massimiliano Mirabelli ha così parlato dell’ottimo avvio di stagione vissuto dal Milan che ad oggi si ritrova al primo posto in classifica: «Sono felicissimo per il Milan, stanno giocando 6/11esimi di quel gruppo e già noi eravamo una delle squadre più giovani d’Europa. Vorrei ricordare che avevamo conquistato le competizioni Uefa che il Milan non vedeva da tanto tempo, fu un buon cammino, poi ci eliminò l’Arsenal, con molte polemiche per un rigore non dato. Al nostro attivo anche una finale di Coppa Italia».

GIOVANI MA FORTI – «Già nel primo anno questa squadra giovane stava facendo molto bene. Sono felice perché questi ragazzi sono straordinari, è una squadra giovanissima e sono orgoglioso di aver messo un po’ di lavoro in questo gruppo due anni fa».