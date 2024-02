Ex Milan, Mirabelli bacchetta i rossoneri: «Grave errore lasciar partire Calhanoglu a zero. L’aspetto economico non c’entra, vi spiego»

Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, ha bacchettato i rossoneri per aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu

Intervistato da Tuttosport, l’ex Milan Mirabelli ha parlato così di Calhanoglu:

PAROLE – «Quando un giocatore passa da una sponda all’altra è normale che ci siano certi tipi di reazione. I rossoneri sanno di aver perso un giocatore importantissimo, che oggi fa benissimo all’Inter. E questo ovviamente non può far piacere in casa Milan. Via per solo 500mila era in più? La verità è un’altra. Cioè che qualcuno voleva cancellare il lavoro che era stato fatto. Il Milan doveva lottare per tenerlo, non lasciarlo andare via gratis come successo poi anche con Donnarumma e Kessie. I tifosi al Milan lo ammiravano. Oggi pensano che abbia tradito i rossoneri, ma non è così. È il Milan che non ha voluto trattenere Calhanoglu, non Calhanoglu che se n’è voluto andare via dal Milan».