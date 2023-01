Minotti su Leao: «Ha una facilità di corsa che ricorda i più grandi»

Lorenzo Minotti ha rilasciato qualche dichiarazione sul momento di Rafael Leao. Le parole dell’ex giocatore a Sky Sport

«Leao è devastante, ha una facilità di corsa quando punta l’avversario e una forza che ricorda i più grandi. Deve trovare continuità, mi auguro che vivendo il Mondiale qualcosa gli sia scattato in testa per capire come si diventa campioni»