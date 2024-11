Milan Juve, Condò spiega: «Ecco come l’ha preparata Fonseca. C’è stata questa differenza»

Milan Juve, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato il pareggio ottenuto a San Siro: le sue dichiarazioni sul match

Intervenuto a Sky dopo Milan-Juve, match terminato 0-0 a San Siro, Paolo Condò, noto giornalista, ha commentato così la partita. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «I tre gol di Cagliari hanno creato un grosso problema. L’ha giocata col modulo con cui ha vinto al Bernabeu ma la Juve non ha attaccato come il Real Madrid e quindi non ha concesso quegli spazi».