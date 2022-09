Diego Milito ha detto la sua sia sulla situazione attuale dell’Inter che per quanto concerne la sfida col Bayern Monaco

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex attaccante dell’Inter Diego Milito in vista di Inter Bayern Monaco.

DERBY TRA RISCATTI E RICORDI – «Attualmente l’Inter deve dimenticare la sconfitta col Milan e vincere stasera. Accadde la stessa cosa anche a noi nel 2011: k.o. in campionato e poi in Champions contro lo Schalke, in una settimana buttammo all’aria sia scudetto che Europa, serve essere concentrati al massimo. Inzaghi e i giocatori hanno le caratteristiche giuste per uscirne senza problemi».

SULL’INTER ATTUALE – «Io ho molta fiducia nell’Inter, è una grande squadra con un grande allenatore. Dunque, sono ottimista sulla stagione. Sarà necessario lavorare molto sulla fase difensiva. Skriniar? Credo che lui sia felicissimo di giocare all’Inter e su Lautaro Martinez ho un debole. Sta migliorando anno dopo anno».