Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: il report

Rossoneri al lavoro anche questa mattina in preparazione del prossimo impegno che li vedrà affrontare ancora il Torino, dopo la vittoria in campionato, nella gara a eliminazione diretta valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia e in programma martedì 12 gennaio alle 20.45 a San Siro. Presenti a Milanello anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Sessione defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera, in campo il resto della rosa che ha iniziato il riscaldamento con una serie di torelli a tema, proseguendo con alcune esercitazioni sul possesso e poi con una partitella su campo ridotto che ha chiuso la giornata odierna

LUNEDÌ 11 GENNAIO

Per lunedì, a Milanello, è previsto un solo allenamento al mattino.

Fonte: acmilan.com