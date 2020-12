Milanello, ripresa immediata degli allenamenti: il report

Riprendono immediatamente gli allenamenti a Milanello in vista del match di campionato in programma domenica contro il Parma

Rientrati in nottata da Praga, dopo la vittoria sullo Sparta che è valsa il primo posto nel Gruppo H di Europa League, i rossoneri si sono allenati questa mattina a Milanello.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici partenti della partita di ieri sera; in campo, dopo aver svolto l’attivazione muscolare in palestra, gli altri componenti della rosa. Sul rialzato alle spalle degli spogliatoi la squadra ha iniziato con una serie di esercizi atletici focalizzati sulla rapidità, seguiti dal lavoro sul possesso palla.

Il gruppo ha proseguito l’allenamento con una serie di esercitazioni tecniche, strutturate tra aperture, cross e tiri in porta. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

SABATO 12 DICEMBRE

Per domani il programma prevede l’allenamento di rifinitura al mattino e, alle 14.00, la conferenza stampa di Mister Pioli.

Fonte: acmilan.com