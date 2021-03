Milanello, riprendono gli allenamenti in vista di Firenze: il report

Riprendono immediatamente gli allenamenti a Milanello in vista della prossima partita in programma domenica contro la Fiorentina

Rossoneri a Milanello questa mattina per il primo allenamento in ottica Fiorentina, prossimo avversario in campionato nella 28° giornata prevista per domenica 21 marzo alle 18.00 al Franchi di Firenze. La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di Milan-Manchester United, in campo il resto della rosa che ha iniziato con alcuni esercizi atletici eseguiti utilizzando degli ostacoli bassi. Poi spazio a delle esercitazioni tecniche abbinate a un lavoro aerobico, per proseguire e concludere la sessione attraverso una serie di partitelle su campo ridotto.

SABATO 20 MARZO

Per domani, sabato 20 marzo, sono in programma un allenamento mattutino e a seguire, alle 14.00, la conferenza stampa di Mister Pioli.

REPORT MEDICO

Davide Calabria, in seguito ad un trauma al ginocchio destro a Manchester, ha riportato una lesione del menisco mediale che necessita di intervento artroscopico in programma venerdì 19 marzo.

Ante Rebić ha una riacutizzazione dell’infiammazione del muscolo otturatore esterno dell’anca destra, problema di cui ha già sofferto nelle ultime settimane.

Rafael Leão non è a disposizione per una lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra.

Nell’allenamento di mercoledì 17 marzo Alessio Romagnoli ha riportato una lesione di primo grado del muscolo gemello mediale del polpaccio sinistro.

Mario Mandžukić e Daniel Maldini stanno proseguendo le cure per le rispettive lesioni muscolari.

Fonte:acmilan.com