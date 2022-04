Milanello, REPORT allenamento mattutino: tecnica e tattica per la squadra

Ecco il report dell’allenamento mattutino a Milanello della formazione rossonera in vista del match di domenica sera contro la Lazio

REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare per poi uscire sul campo dove la squadra ha proseguito il riscaldamento attraverso alcuni torelli a tema. Terminata la prima parte del lavoro, il gruppo ha eseguito una serie di esercitazioni tecniche precedenti alla fase tattica della sessione odierna, conclusa con la consueta partitella su campo ridotto.