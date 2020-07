Milanello, le immagini dell’allenamento odierno – FOTO

Il Milan di Stefano Pioli, dopo aver demolito il Parma a San Siro, continua la propria marcia verso Bologna e verso la fine del campionato. L’obiettivo è vincere il maggior numero di partite possibili e qualificarsi in Europa. I rossoneri oggi hanno ripreso le attività di allenamento a Milanello sotto il sole rovente. Ecco le immagini pubblicate dal Milan attraverso il proprio canale ufficiale Twitter: «And… back to work»

And… back to work 💪#MilanBologna is up next#SempreMilan pic.twitter.com/9OTs7ZWUpc

— AC Milan (@acmilan) July 16, 2020