Milanello, il programma di domani: un solo allenamento al mattino

Il programma di domani a Milanello prevede per i rossoneri una sola sessione di allenamento al mattino

Stanno proseguendo gli allenamenti a Milanello, con i rossoneri al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato, in programma sabato alle 18:00 contro il Parma.

Buone notizie per mister Pioli, che oggi ha potuto godere del rientro in gruppo di Leao, Mandzukic e Brahim Diaz. Per la giornata di domani, giovedì 8 aprile, il programma prevede un solo allenamento al mattino.