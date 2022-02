Inter Milan: Ibra lavora a parte, si scalda Giroud

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento odierno. Ibrahimovic ha lavorato a parte per il derby si scalda Giroud

Ibrahimovic in dubbio. Il fastidio al tendine d’Achille, che lo aveva costretto ad uscire dal campo nella sfida contro la Juventus prima della sosta, non è ancora passato tant’è vero che lo svedese oggi a Milanello si è allenato a parte e quindi è in dubbio per il derby di sabato sera:

se non dovesse recuperare, il centravanti titolare del Milan sarà Olivier Giroud.