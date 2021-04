Milanello, squadra subito al lavoro. Il punto sugli infortunati

Milanello, ritorno immediato al lavoro per i rossoneri usciti sconfitti dalla sfida contro il Sassuolo: il punto sugli infortunati

Subito al lavoro la squadra di Mister Pioli per preparare la gara in trasferta contro la Lazio. Lavoro di scarico in palestra per i titolari scesi in campo mercoledì sera a San Siro. Lavoro sul campo per il resto del gruppo tra cui anche Ismael Bennacer. Assenti Ibrahimovic e Theo Hernandez ancora alle prese con noie muscolari.

IL REPORT

Dopo l’attivazione e alcuni esercizi di mobilità, il programma della seduta odierna ha visto lo svolgimento di esercitazioni basate su duelli e conclusioni. La seduta è terminata con la classica partitella su campo ridotto.