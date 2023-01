Milan, verso la Lazio: Saelemaekers in vantaggio su Messias

Alexis Saelemaekers viaggia verso una maglia da titolare nel Milan nel match di martedì all’Olimpico contro la Lazio

Il Milan si avvicina al match contro la Lazio martedì sera. Ultimi allenamenti a Milanello in cui Stefano Pioli deciderà la formazione da schierare all’Olimpico. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulla destra dovrebbe spuntarla Alexis Saelemaekers al posto di Junior Messias.

Rispetto a Ryiad ci sarà il ritorno di Kalulu al centro della difesa con Tomori. Ismael Bennacer è diffidato ma è più probabile che venga preservato nella gara contro il Sassuolo, ragionamento in ottica derby. Ci sarà Origi come alternativa in attacco a Giroud, probabile staffetta a gara in corso tra i due.