Milan Verona: le ultime sulle possibili scelte di Pioli per l’ultima gara della stagione. Rossoneri con i titolarissimi

Domenica sera il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per l’ultima gara della stagione. Di fronte ci sarà un Verona che vorrà strappare punti preziosi per la salvezza, per questo Pioli ha intenzione di confermare i titolarissimi.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, non dovrebbero esserci cambi rispetto all’11 che ha battuto la Juventus. Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Krunic, Tonali, Messias, Diaz, Leao, Giroud i possibili titolari della sfida.