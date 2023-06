Milan, col Verona assalto al terzo posto: ecco quanto varrebbe

Il Milan, già qualificato in Champions League, vuole il terzo posto: in caso di sconfitta dell’Inter rossoneri pronti ad approfittarne

La gara di domenica sera contro il Verona sarà l’ultima stagionale per il Milan. I rossoneri sono già matematicamente qualificati per la Champions League e dunque potranno giocare una gara senza patemi anche se, in caso di sconfitta dell’Inter domani contro il Torino, potrebbero ambire al terzo posto.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, la terza posizione in classifica varrebbe 5 milioni di euro in più rispetto al quarto.