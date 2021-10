Milan Verona: Saelemaekers gioisce e pensa alla prossima sfida

Milan Verona: Alexis Saelemaekers ha esultato per la bella vittoria dei rossoneri sui veneti. Pensando già alla sfida contro il Porto

Alexis Saelemaekers, dopo una prestazione poco brillante in Milan Verona, ha commentato attraverso il proprio profilo Instagram la grande rimonta dei rossoneri sugli scaligeri.

Il belga è uscito dopo 45 minuti, anche per risparmiare le energie in vista della delicata sfida di Oporto, che dirà molto sulle sorti del diavolo in Champions League. Ecco il post di Saelemaekers.