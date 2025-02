Milan Verona, possibile turnover a San Siro: le possibilità per la sfida di sabato

Milan Verona, Conceicao punta su qualche seconda linea. Chi potrebbe essere impiegato dall’inizio sabato

Milan Verona, qualche cambio di formazione per Sergio Conceicao in vista del match in programma sabato alle ore 20:45 a San Siro. In Serie A il tecnico portoghese potrebbe dare spazio ad alcune seconde linee.

Secondo il Corriere dello Sport potrebbe scendere in campo dal primo minuto Terracciano sulla destra o a centrocampo come all’andata. Anche uno tra Musah e Chukwueze dovrebbe essere titolare sulla fascia destra.