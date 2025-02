Milan Verona, i tifosi milanisti hanno un primato da difendere: domani a San Siro

Milan Verona, c’è un primato da difendere in casa rossonera. Il dato sugli spettatori in attesa del match in programma a San Siro

In attesa di conoscere il dato degli spettatori per Milan-Hellas Verona, gara valevole per il 25esimo turno di campionato, i tifosi milanisti hanno un primato da difendere: il primo posto nella classifica della media spettatori in Serie A.

Media di 71.957 spettatori per i rossoneri, mentre il pubblico nerazzurro in questa stagione si ferma a 70.215 spettatori. Si è ribaltata così la situazione rispetto al 2024.