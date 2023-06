Milan Verona, nel segno di Leao: doppietta per l’ultima vittoria. Il portoghese incanta San Siro contro un Verona mai in partita

Troppo Milan per il Verona. Nell’ultima giornata di campionato, è un assolo rossonero quello che si vede in campo: dominio del gioco da parte dei rossoneri in campi, in un primo tempo che lascia statistiche di possesso palla non consone alla posta in palio del Verona. Nella prima frazione, però, si mostra anche il limite della squadra di Pioli: tanto giropalla, poche occasioni create. Il vantaggio, infatti, arriva dal rigore di Giroud per il contatto su Brahim Diaz: il francese gela San Siro, lato tifosi del Verona.

Alla ripresa, il Verona ritrova coraggio e approfittando di una dormita della difesa rossonera firma il pareggio con Faraoni. Un momento di illusione, prima che i cambi di Zaffaroni sbilanciassero il Verona e aprissero le strade di Rafael Leao. Vola il giocatore, sia nell’accelerazione del primo gol sia nella serpentina del secondo. Così, con la vittoria per 3-1, finisce il campionato del Milan; per il Verona, c’è lo spareggio con lo Spezia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.