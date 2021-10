Milan Verona, Tudor perde un difensore: non giocherà a San Siro

Problemi anche per Igor Tudor per il match tra Milan e Verona. Il tecnico non varà a disposizione un difensore

Non solo Milan alle prese con gli infortunati, anche Igor Tudor perde un difensore a poche ore dal match di San Siro. Si tratta di Dawidowicz, che non sarà della gara per via di un affaticamento muscolare.

Ecco la probabile formazione degli Scaligeri questa sera, secondo Sky Sport.

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak; Simeone, Caprari.