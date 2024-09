Milan Venezia, Capello AVVISA Fonseca: «Una cosa non mi è ASSOLUTAMENTE piaciuta! Col Liverpool RISCHIA perchè...»

Milan-Venezia, Fabio Capello, ex tecnico, ha avvisato Paulo Fonseca in vista della gara di martedì contro il Liverpool

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha commentato così la vittoria di ieri sera del Milan contro il Venezia:

PAROLE – «Una cosa sola non mi è andata giù: dietro hanno concesso qualcosa e questo contro avversari così inferiori non doveva succedere. Adesso l’asticella per il Milan si alza: Liverpool e Inter sono avversari di caratura molto elevata. Gli inglesi hanno qualche problemino, però in difesa se gli lasci troppi spazi ti puniscono».