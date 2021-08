Milan, venduti oltre 1500 biglietti in mezz’ora per la sfida con il Cagliari

Sono oltre 1500 i biglietti venduti tra digitale e store fisico per la prima in casa contro il Cagliari dopo appena mezz’ora

Inizia con il botto la vendita dei biglietti per la prima gara interna di Serie A tra Milan e Cagliari, in programma domenica 29 agosto alle 20.45.

Sono infatti già oltre 1500 i biglietti venduti in mezz’ora tra digitale e store fisico, come riporta su Twitter il giornalista Pietro Bolzano Prota. Una quantità importante considerato che siamo ancora nella fase 1, in cui la vendita è permessa solo agli abbonati della stagione 2019/2020.