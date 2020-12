Milan, uno sguardo al sorteggio: occhio a Real Sociedad e Benfica

Il Milan conquista il primo posto nel girone di Europa League ed ora attende il sorteggio di Europa League per scoprire la sua avversaria

Con la vittoria di ieri sera sullo Sparta Praga, il Milan conquista il primo posto nel girone di Europa League. Prossimo step per i rossoneri ora è il sorteggio dei sedicesimi di finale, che avverrà lunedì alle 13:00. Tante le avversarie possibili, con alcune davvero ostiche.

Prime fra tutte la Real Sociedad ed il Benfica. Squadre che giocano bene, ricolme di talenti (Barrenetxea, Darwin Nunez…) e di elementi esperti (David Silva, Vertonghen). Sono sicuramente le due squadre che più di tutte possono impensierire la squadra di Pioli. Attenzione anche a Granada, Salisburgo e Sporting Braga, di livello inferiore ma decisamente da non sottovalutare. Infine, meglio evitare le trasferte scomode, per motivi logistici più che altro, come quelle contro Maccabi Tel Aviv e Krasnodar. Per il resto, le altre compagini non possono di certo spaventare il Diavolo.