Milan, assenza pesante contro l’Udinese: out Theo Hernandez

Non ci sarà Theo Hernandez nel match del Milan di questa sera contro l’Udinese. Il francese non è neanche convocato

Niente Udinese-Milan per Theo Hernandez. Come riportato pochi minuti fa da Sky Sport, il terzino francese non è nella lista dei convocati di Stefano Pioli per il match di questa sera della Dacia Arena.

Per lui un attacco influenzale, con lo staff medico che ha consigliato di non forzare il suo recupero. Contro i friulani spazio dunque a Fodè Ballo-Touré sulla fascia sinistra.