Milan Udinese: sfida tra passato e futuro rossonero, Leao contro Deulofeu

È la vigilia di Milan Udinese. Sfida nella sfida a San Siro sarà il duello tra Leao e Deulofeu, passato e futuro rossonero

È la vigilia di Milan Udinese. La squadra di Pioli cercherà di riscattare il pareggio ottenuto in rimonta contro la Salernitana e confermarsi in vetta alla classifica.

Sfida nella sfida sarà Leao contro Deulofeu. Entrambi, fanno del dribbling la propria arma migliore. Due giocatori simili sotto certi aspetti ma agli antipodi sotto altri. Dai loro piedi, però, potrebbero passare le sorti di Milan-Udinese. Rafa, che contro l’Udinese esordì in Serie A nell’agosto 2019, ha saltato la sfida di andata, giocatasi una settimana esatta dopo il suo infortunio a San Siro con la Salernitana. Domani sarà in campo, pronto a trascinare il Milan, e i numeri sono dalla sua: il portoghese guida il campionato per numero di movimenti palla al piede terminati con una conclusione (24), situazioni di gioco che gli hanno fruttato 3 reti, ed è il rossonero con più tiri nello specchio (23) e dribbling tentati (100). Nel 2021/22 ha finora fatto registrare 10 gol e 6 assist tra tutte le competizioni. I friulani ripongono le loro speranze nell’estro di Deulofeu, che ha giocato le sue prime 17 partite di Serie A con la maglia del Milan nella stagione 2016/17, con 4 reti e 3 assist. La sua leadership è emersa in maniera particolare in questa stagione, in cui ha preso parte a 9 gol (7 centri e 2 assist), ed è il bianconero con più tiri nello specchio (20), cross effettuati (94) e dribbling tentati (72).