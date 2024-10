Milan Udinese, svolta Pulisic: pronto il ritorno a Milano, retroscena con Fonseca

Milan Udinese, svolta Pulisic: pronto il rientro a Milano dell’esterno americano, sarà regolarmente titolare sabato sera

Come riportato da Daniele Longo, Christian Pulisic, dispensato da Pochettino per l’ultima amichevole degli Stati Uniti, sarà presente a Milano nella giornata di domani per cominciare a preparare la sfida di sabato sera a San Siro tra Milan e Udinese.

Visto l’infortunio di Chukwueze è praticamente certo che Fonseca lancerà ancora una volta l’ex Chelsea dal primo minuto nel tridente con Morata in mezzo e Leao a sinistra.