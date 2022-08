Milan Udinese, Messias nota negativa: «Sul 2-2 si appisola»

Junior Messias è l’unica nota negativa nella vittoria del Milan contro l’Udinese. Grave ingenuità sul 2-2 subito

Nel Milan che batte l’Udinese l’unica nota negativa riguarda Junior Messias. Una prestazione tutto sommato discreta, ma macchiata da quella disattenzione sul gol del momentaneo 2-2 dei friulani. Il voto datogli dalla Gazzetta dello Sport è 5,5:

«Insufficiente per la sbadataggine sul 2-2 dell’Udinese: si appisola e non contrasta Masina. A dirla tutta non esalta neppure in spinta.»