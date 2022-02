ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Esplosione di gioia per mister Stefano Pioli, al momento del gol di Leao che ha sbloccato Milan Udinese

Esplosione di gioia per mister Stefano Pioli, al momento del gol di Leao che ha sbloccato Milan Udinese.

L’allenatore dei rossoneri è entrato in campo per festeggiare e complimentarsi con Tonali, autore dell’inserimento e dell’assist che ha permesso al Milan di andare in gol.