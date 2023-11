Milan Udinese, friulani bestia nera dei rossoneri: la doppia vittoria manca da 15 anni

Ieri sera il Milan di Stefano Pioli è uscito sconfitta da San Siro nel confronto contro l’Udinese, non è la prima volta che accade: il dato

La partita di ieri sera è l’ulteriore conferma di come l’Udinese sia un ostacolo difficile da superare per il Milan. C’è un dato emblematico riguardante la storia recente delle sfide in campionato tra le due squadre.

I rossoneri non riescono a vincere sia l’andata che il ritorno contro i bianconeri dalla stagione 2007-2008, ovvero ben 15 anni fa.