Milan Udinese, Fonseca non fa sconti: la decisione su Tomori e Abraham lascia di stucco

Milan Udinese, Fonseca pronto a mandare in panchina Tammy Abraham e Fikayo Tomori dopo i fatti di Firenze: le ultime

Come riferito da calciomercato.com, Paulo Fonseca ha preso una decisione precisa in vista della sfida di domani tra Milan e Udinese:

PAROLE – «Se c’è un giocatore che più ha ferito Fonseca quello è sicuramente Abraham. Il tecnico portoghese aveva spinto tanto per averlo la scorsa estate nonostante arrivasse da una stagione passata più ai box che in campo. Pronti e via l’ha buttato subito in campo, senza nemmeno un allenamento fatto con la squadra, nella partita dell’Olimpico contro la Lazio. Gli aveva consegnato una maglia da titolare e la sua fiducia incondizionata. Contro la Fiorentina, ultima partita prima della sosta,Tammy si è fatto prendere dal suo desiderio di rivalsa, anteponendo l’interesse personale a quello di squadra. E ha sbagliato per ben tre volte: non ha rispettato le indicazioni dell’allenatore, si è disinteressato della ramanzina dello stesso tra primo e secondo tempo alla squadra per il rigore sottratto da Theo Hernanez a Pulisic, ha calciato il secondo penalty – anche questo sottratto all’americano- come peggio non si potesse fare. Oggi contro l’Udinese l’attaccante inglese siederà in panchina insieme all’amico Tomori, reo di aver sottratto il pallone dalla disponibilità di Pulisic che era il rigorista designato. Per entrambi, dunque, una sorta di castigo che vuole essere anche un messaggio rivolto a tutti: chi sbaglia ora paga senza se e senza ma».