Milan-Udinese: ecco come dovrebbe giocare il Milan contro i friulani

Manca poco alla gara di domani in cui il Milan affronterà l’Udinese alle 12.30. Donnarumma c’è e per Kjaer debutto dal primo minuto

Era in dubbio per la gara di domani contro l’Udinese dopo l’affaticamento muscolare accusato nella partita contro il Cagliari. Ha saltato il match di Coppa Italia, nel quale ha giocato il fratello Antonio. Domani Gianluigi Donnarumma dovrebbe partire titolare, con Begovic pronto a subentrare in caso di dolore. Dal primo minuto invece debutterà in campionato con la maglia del Milan Simon Kjaer, ultimo arrivato. Il danese si posizionerà al fianco di Romagnoli. I due terzini dovrebbero essere Conti e sicuramente Hernandez.

Il centrocampo dovrebbe essere composto da Castillejo, Bennacer, Kessie e sulla sinistra dovrebbe giocare Bonaventura. Dalla conferenza stampa del tecnico rossonero si è intuito che Paquetà non giocherà neanche con l’assenza di Calhanoglu e partirà dalla panchina. In panchina ci sarà anche Suso. Non è bastato a Piatek il gol in Coppa Italia per ritrovare un posto da titolare e quindi la coppia d’attacco sarà composta da Ibrahimovic e Leao.