Milan Udinese, gli audio VAR nell’episodio del rosso di Reijnders! Rocchi conferma tutto: le parole del varista

Milan Udinese, a Dazn durante il programma ‘Open VAR’ sono stati ascoltati gli audio della sala VAR durante l’episodio del rosso di Reijnders

Ancora audio VAR di Milan Udinese, ancora il commento tecnico di Gianluca Rocchi. Quest’ultimo ha confermato quanto si sente dalle parole del varista e dell’arbitro Chiffi: il rosso a Reijnders è stato corretto.

VARISTA – «Reijnders gli (a Lovric, ndr) taglia la strada dietro e lo prende col fianco. Gli fa il movimento così. Lui (Reijnders, ndr) gli fa il movimento. Lo prende e gli passa dietro. Lo ha preso, Dogso confermato».

ROCCHI – «Se sentite le discussioni del VAR, non è certo sul rosso perché i quattro parametri del Dogso ci sono tutti al momento che fischi. Ragionavano se ci fosse fallo. Reijnders fa un movimento abbastanza naturale, non è che commette chissà cosa. C’è un incrocio delle gambe e chi è dietro è Reijnders, Ci sentiamo di sostenere la decisione del campo. Ci troviamo d’accordo in questo. Il contatto è chiaro dalle immagini e il rosso è la soluzione più logica».