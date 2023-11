Milan Udinese, l’allenamento dei friulani in vista di sabato: il report

Mattinata d’allenamento per l’Udinese in vista del match di sabato contro il Milan, nonostante abbia giocato ieri col Cagliari

L’Udinese torna subito al lavoro per preparare la gara di sabato sera a San Siro contro il Milan, il giorno dopo la sconfitta in Coppa Italia rimediata contro il Cagliari. Di seguito il report pubblicato dal club bianconero.

REPORT – Allenamento mattutino per i bianconeri. Lavoro di scarico per gli elementi maggiormente impiegati ieri in Coppa Italia, per il resto del gruppo lavoro tecnico tattico in campo. Domani pomeriggio la rifinitura e a seguire la partenza per Milano.