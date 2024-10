Milan Udinese, jolly Abraham: dialogo con Fonseca, c’è un’incredibile novità all’orizzonte

Milan Udinese, jolly Abraham: può cambiare posizione contro l’Udinese giostrando da trequartista contro i friulani

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, sta pensando ad una soluzione a sorpresa per la gara contro l’Udinese in riferimento alla posizione di Tammy Abraham, reduce dal rigore sbagliato contro la Fiorentina.

L’inglese potrebbe agire da trequartista alle spalle di Morata: in pratica i due attaccanti si scambierebbero i ruoli. In ogni caso Abraham è in ballottaggio con Noah Okafor.