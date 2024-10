Milan Udinese, Abraham rischia il posto: c’è una nuova idea per l’attacco

Milan Udinese, Abraham rischia il posto da titolare per il match di sabato: Fonseca ha una nuova idea per l’attacco rossonero

La titolarità di Abraham per Milan Udinese di sabato è in dubbio. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Fonseca sta meditando una novità per l’attacco rossonero per dare maggiore stabilità alla squadra.

L’idea sarebbe quella di schierare Okafor dall’inizio, nel ruolo di centravanti atipico, insieme a Morata, lanciando un messaggio chiaro ad Abraham: se vuole restare in rossonero, non può più sbagliare nulla.