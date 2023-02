Il Milan sta preparando la sfida di domenica contro l’Atalanta. Tra oggi e domani il verdetto sulle condizioni di Bennacer e Maignan

Come riportato da TMW per entrambi la luce in fondo al tunnel è vicina e Pioli spera di averli presto con il resto del gruppo, nelle prossime 24-48 ore il verdetto sul loro possibile ritorno in campo