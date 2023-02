Milan Tottenham: out Bennacer, Florenzi tra i convocati. Il centrocampista algerino non sarà a disposizione, ma c’è il romano

È stato Stefano Pioli a dire in conferenza stampa che Ismael Bennacer non sarà tra i convocati del match di Milan-Tottenham, per non rischiare il giocatore che non è ancora al 100% della sua forma fisica dopo l’infortunio.

Chi, invece, sarà con la squadra è Alessandro Florenzi: essendo in buone condizioni fisiche, verrà convocato per la prima volta dopo lo stop subito a Sassuolo-Milan. Lo scrive Tuttosport.