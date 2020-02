Milan-Torino: Verdi in dubbio per influenza. Potrebbe non giocare domani

Potrebbe non giocare domani Simone Verdi dopo una settimana di allenamenti intensi. Con Moreno Longo dovrebbe diventare il faro del Torino

Ha trovato il primo gol in maglia granata lo scorso weekend Simone Verdi, anche se non è bastato a evitare una pesante sconfitta in casa contro la Sampdoria. Il nuovo allenatore del Torino Moreno Longo sta lavorando molto per far diventare proprio Verdi il faro del Torino, il giocatore da cui dovrebbero partire tutte le occasioni importanti del Toro.

Domani potrebbe però non essere della partita a causa di un’influenza. Non è una notizia sicura, è solo indiscrezione perchè c’è ancora tempo per rimetterlo in forze e Longo ci spera.