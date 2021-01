Milan-Torino streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Torino streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Milan-Torino streaming: i rossoneri ospitano a San Siro i granata in un match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fischio d’inizio martedì 12 gennaio alle ore 20:45. A soli tre giorni di distanza dalla gara di campionato, il Diavolo ritrova gli uomini di Giampaolo in un incontro a eliminazione diretta. L’ultimo appuntamenti ha visto Romagnoli e compagni imporsi per 2-0, archiviando la pratica nel primo tempo, grazie alle reti di Leao e Kessie. I granata sono dunque chiamati immediatamente alla reazione in una competizione, la Coppa Italia, che concede pochissimi margini di errore.

Milan-Torino streaming e diretta tv

Milan-Torino sarà uno degli ottavi di finale di questa Coppa Italia. Il match sarà trasmesso in chiaro, gratis, su Rai 1 alle ore 20:45 di venerdì sera. Sarà possibile seguirlo anche in streaming sulla piattaforma della tv di Stato RaiPlay da tv, smartphone, pc e tablet. Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita.

Milan-Torino, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli deve fare i conti con la solita lista di indisponibili. Dovrebbe tornare dal 1′ Calhanoglu, mentre solo panchina per Ibrahimovic, che sabato sera ha riassaporato il campo dopo più di un mese di stop. A centrocampo ci sarà Calabria probabilmente al fianco di Kessie: il numero 2 rossonero sostituirà Tonali, uscito dolorante dopo un contrasto con Belotti nell’ultimo match di campionato. In difesa dunque ci sarà Dalot sulla destra. Il portoghese completerà il reparto insieme a Romagnoli, Kalulu (che concede un turno di riposo a Kjaer) e Theo Hernandez. Davanti, alle spalle di Leao, agiranno Hauge, Calhanoglu e Castillejo.

TORINO – 3-5-2 per gli uomini di Pioli. Tra i pali dovrebbe esserci Milnkovic-Savic. Retroguardia composta da Izzo, Nkoulou e Lyanco. Sulle fasce del centrocampo agiranno Singo e Ansaldi, mentre nel cuore della mediana vedremo Lukic, Segre e Linetty. Davanti la coppia d’attacco sarà formata da Zaza e Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Calabria, Kessié; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Leão.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-5-2) – Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Lyanco; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Ansaldi; Zaza, Belotti.