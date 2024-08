Milan Torino, Fonseca ESCLUDE Theo Hernandez e altri TRE big: formazione super OFFENSIVA all’esordio in Serie A

È ufficiale la formazione dei rossoneri di Fonseca per l’esordio nella Serie A 2024/25: esclusioni d’eccellenza in Milan Torino e una formazione super offensiva per il tecnico portoghese. In panchina Theo Hernandez, Reijnders, Morata e Pavlovic.

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic.