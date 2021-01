Milan-Torino, 148 i precedenti in Serie A fra le due squadre: il bilancio

I colleghi di Opta ci hanno fornito il dato su tutti i precedenti fra Milan e Torino in Serie A. Ecco il bilancio complessivo

Il Milan e il Torino si sono affrontate in Serie A la bellezza di 148 volte. Il match di stasera può essere tranquillamente definito come una classica del nostro calcio. Il bilancio vede in vantaggio il Milan con 60 vittorie. I pareggi sono stati in totale 55, mentre le vittorie granata 33.

Un dato che comunque non tranquillizza i tifosi rossoneri dato che il Diavolo ha tante assenze, nonostante abbia recuperato almeno per la panchina sia Zlatan Ibrahimovic che Hakan Calhanoglu.