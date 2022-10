Milan, Tomori incubo bianconero: secondo gol contro la Juventus

Fikayo Tomori segna il secondo gol con il Milan e lo fa ancora una volta contro la Juventus. La statistica del difensore

Fikayo Tomori ha segnato entrambi i suoi due gol in campionato contro la Juventus: è uno dei tre giocatori inglesi che hanno realizzato più di una rete contro i bianconeri nella competizione, insieme a Hitchens (tre) e Abraham (due).

Come riportato dal sito ufficiale del Milan, tra chi ha segnato il 100% delle proprie reti in Serie A contro la Juve, Fikayo è uno dei tre che ne contano di più (due, come Carello e Duzioni).