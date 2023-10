Milan, torna Thiaw titolare con il Borussia Dortmund! I dettagli. Per il difensore tedesco, è più di una sfida di Champions League

In Borussia Dortmund Milan, torna in difesa Malick Thiaw. Il difensore aveva guardato dalla panchina la sfida di San Siro contro la Lazio, mentre Kjaer era in campo al fianco di Tomori.

A Dortmund, c’è il rossonero tedesco: per lui è una sorta di derby, lui che ha militato nello Schalke 04 in carriera.