Milan, Thiaw eroe del Bentegodi: ora vuole scalare le gerarchie

Il Milan alla scoperta di Malick Thiaw, decisivo nel finale del match contro l’Hellas Verona con due grandi salvataggi

Nella vittoria di Verona il Milan ha nel tabellino il gol decisivo di Sandro Tonali, ma inevitabilmente l’uomo copertina del Bentegodi è Malick Thiaw. Il difensore tedesco, entrato subito dopo il gol del vantaggio rossonero, è risultato decisivo nel respingere gli assalti finali degli scaligeri. Due salvataggi clamorosi, che valgono quanto, se non più, di un gol. Un esordio da sogno per l’ex Schalke 04 che ora vuole scalare gerarchie e ritagliarsi sempre più spazio.

La Gazzetta dello Sport va alla scoperta del difensore classe ’01. Dalla nazionale (ha scelto la Germania nonostante potesse andare con Finlandia o Senegal) alla propensione al gol (nell’Under 19 dello Schalke fu capocannoniere). Ora Malick vuol continuare a stupire. Per lui sono pronti altri spezzoni di gara per prendere sempre più dimestichezza con i movimenti del reparto arretrato rossonero, in attesa dell’esordio da titolare.