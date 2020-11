Milan, Theo Hernadez prepara il turbo: Napoli partita giusta?

Theo Hernandez ha bisogno di riscattarsi dopo le non ottime prestazioni che il terzino francese ha espresso ultimamente

Theo Hernandez, dopo un inizio di stagione non ai livelli a cui siamo abituati a vederlo giocare, domani contro il Napoli sarà regolarmente titolare nel suo ruolo, quello di terzino sinistra di spinta. Di fronte Hernandez avrà Giovanni Di Lorenzo, reduce dalle fatiche con la Nazionale. Ecco che allora, il terzino del Milan, ha pronto il turbo per mettere in difficoltà in Napoli, dato che lui, non essendo stato convocato dalla Nazionale francese, è rimasto a Milanello ad allenarsi e sarà sicuramente fresco.

Per ora in questa stagione, Theo Hernandez ha realizzato un gol e fornito 2 assist in 12 partite giocate. Ora deve rispondere a qualche critica. La sfida contro i partenopei può essere quella giusta per tornare il Theo Hernandez della passata stagione.