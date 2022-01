Milan Tanganga, i suoi numeri con il Tottenham: 17 presenze in stagione

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Japhet Tanganga sembra essere ora il nome in pole position per rinforzare la difesa del Milan in questo calciomercato

Il Milan punta forte su Japhet Tanganga. Il difensore del Tottenham è in pole position per rinforzare la difesa rossonera, con gli Spurs che hanno aperto al prestito. Il classe ’99 non trovato molto spazio con il club londinese.

Con Nuno Espirito Santo sono state 8 le presenze tra tutte le competizioni, tutte da titolare. Con Antonio Conte in panchina sono invece 9, di cui 6 da titolare.