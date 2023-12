Milan pronto a svoltare: c’è un grande obiettivo da qui al 2024, i rossoneri ci proveranno con tutte le loro forze

Archiviata la vittoria di Newcastle, una partita che ha consegnato ai rossoneri il pass per l’Europa League da giocare da febbraio in avanti, per il Milan ora è tempo di concentrarsi al 100% sul campionato.

Come riportato dal Corriere dello Sport le prossime quattro partite metteranno di fronte avversari come Monza, Salernitana, Sassuolo e Empoli: l’obiettivo del Diavolo è provare a fare filotto per iniziare a blindare il quarto posto.