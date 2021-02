Milan-Stella Rossa, i serbi contestano: «Il finale è stato una vergogna»

Non ci sta la Stella Rossa dopo l’eliminazione di ieri subita dal Milan, in particolare riguardo ad un episodio nel finale

Milan-Stella Rossa ha lasciato un velo di polemiche dal lato dei serbi. La squadra di Stankovic contesta la decisione dell’arbitro di fischiare la fine e non far battere un calcio d’angolo che rappresentava l’ultima occasione per gli ospiti di passare il turno.

Ha commentato l’episodio il difensore Milos Degenek. Ecco le sue dichiarazioni: «Sono orgoglioso della squadra e dell’allenatore. Abbiamo giocato con un giocatore in meno, ma li abbiamo schiacciati in area di rigore. Abbiamo preso gol da loro solo su rigore in entrambe le partite, uno ci è stato annullato e non ci è stato dato un angolo all’ultimo secondo: una vergogna, questo è il calcio. Abbiamo lasciato il cuore in campo e meritavamo di passare il turno.»